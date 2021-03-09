Подборка неудачных фото дикой природы, которые зарядят вас хорошим настроением

«Я хотел сделать снимок купающегося воробья, но это больше напоминает сцену убийства»

Facebook-сообщество Crap Wildfire Photography, в котором люди делятся своими худшими фото дикой природы, было создано пять лет назад. За это время количество подписчиков группы достигло отметки в 410 тысяч человек.

Вы поймете, в чем заключается успех сообщества, как только увидите эти 15 снимков, которые настолько ужасны, что даже хороши.

Наглядный пример того, что не каждое фото дикой природы подходит для журнала National Geographic.

«Окей, может, мне стоит больше тренироваться фотографировать птиц», «Сфотографировал этого парня, совершившего набег на кормушку для птиц ночью», «Он что… показал мне средний палец?», «Это потолок моей ванной и лапа опоссума», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии найден самый длинный кот в мире

Мейн-кун из итальянского города Виджевано 22 мая 2018 года был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.