Туристки спасли в горах грязного кота и превратили его в пушистого принца (фото)

Пушистик скитался один и уже не надеялся на помощь

Летом 2019 года Надя Эль Батал из Берлина, Германия, путешествовала вместе с мамой по Румынии, где в маленькой деревушке в горах наткнулась на грязного и изможденного кота. Шерсть пушистика свалялась и висела сосульками, глаза слезились, он был голодным и грустным.

Туристки попытались выяснить судьбу животного. Оказалось, что его хозяйка умерла четыре года назад, а пушистик вынужден был жить на улице один, но так и не ушел далеко от дома.

Не в силах бросить бедное животное, путешественницы отвезли его к ветеринару, где с кота наконец состригли грязную спутанную шевелюру. Глядя на лишившегося шерсти беднягу, Надя не выдержала. «Я начала плакать», — призналась девушка The Dodo. Она решила забрать пушистика Орфи домой.

Однако у Нади уже была кошка, и Орфи переехал жить к ее маме, где девушка часто его навещала. Шло время, пушистик набирал вес, обрастал новой шерстью, и вскоре его было не узнать. Добрый и ласковый питомец заново научился доверять людям, а его круглая довольная мордочка стала лучшим доказательством того, что он снова живет в любви.

Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.