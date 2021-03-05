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    Туристки спасли в горах грязного кота и превратили его в пушистого принца (фото)

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    Теперь счастливая мордочка котика &mdash; лучшая для девушек награда - Туристки спасли в горах грязного кота и превратили его в пушистого принца (фото)

    Теперь счастливая мордочка котика — лучшая для девушек награда

    Пушистик скитался один и уже не надеялся на помощь

    Летом 2019 года Надя Эль Батал из Берлина, Германия, путешествовала вместе с мамой по Румынии, где в маленькой деревушке в горах наткнулась на грязного и изможденного кота. Шерсть пушистика свалялась и висела сосульками, глаза слезились, он был голодным и грустным.

    Туристки попытались выяснить судьбу животного. Оказалось, что его хозяйка умерла четыре года назад, а пушистик вынужден был жить на улице один, но так и не ушел далеко от дома.

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    Туристки спасли в горах грязного кота и превратили его в пушистого принца (фото)
    Туристки спасли в горах грязного кота и превратили его в пушистого принца (фото)
    Туристки спасли в горах грязного кота и превратили его в пушистого принца (фото)

    Не в силах бросить бедное животное, путешественницы отвезли его к ветеринару, где с кота наконец состригли грязную спутанную шевелюру. Глядя на лишившегося шерсти беднягу, Надя не выдержала. «Я начала плакать», — призналась девушка The Dodo. Она решила забрать пушистика Орфи домой.

    Однако у Нади уже была кошка, и Орфи переехал жить к ее маме, где девушка часто его навещала. Шло время, пушистик набирал вес, обрастал новой шерстью, и вскоре его было не узнать. Добрый и ласковый питомец заново научился доверять людям, а его круглая довольная мордочка стала лучшим доказательством того, что он снова живет в любви.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: кот курьез животные
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