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    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)

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    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)

    Его хобби: кататься в детской коляске и дивить прохожих

    Оставив этого красавчика дома можно не закрывать дверь на замок и не бояться грабителей. Так как на вид это не кот, а живая тумба с ушами и хвостом.

    Знакомьтесь, это Баривель! Мейн-кун из итальянского города Виджевано. 22 мая 2018 года он был официально помещен в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот. Длина этого бочонка — 120 сантиметров! Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком.

    Хозяева Баривеля, Чинзия Тиннирелло и Эдгар Скандурра, предполагали, что из этого котенка вырастет гигант.

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    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)
    В Италии найден самый длинный кот в мире. Как он выглядит (фото)

    Сам Баривель не слишком восторжен таким вниманием к своей персоне. Он тот еще скромник. Его больше интересуют стандартные кошачьи дела: помечтать о высоком, поваляться в раковине (можно и с товарищем), повыпрашивать еду. И это у него получается весьма неплохо — с такими-то размерами! А еще Баривель любит кататься в детской коляске. Да, он довольно-таки ленивый котик.

    Ранее «Скотч» показывал фото 21-летней дочери гея-миллионера, которая тратит $40 тысяч на косметику.

    Отмечается, что 21-летняя Сафрон Дрюитт-Бэрлоу раз в месяц может потратить 10 тысяч долларов на то, чтобы ее косметолог из Великобритании прилетела частным рейсом в ее роскошный особняк во Флориде. «Женщина из Брайтона, — мой абсолютный фаворит в области косметических процедур, а также восковых депиляций. Так какой смысл искать кого-то еще, когда я не в Великобритании? Для меня важно знать, что меня лечит тот, кому я доверяю. Она прилетает, занимается мною целый день, а вечером мы выходим гулять и вместе выпиваем», — объяснила она.

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    Теги: шутки кот курьез
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