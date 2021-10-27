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    Создатели «Дюны» анонсировали вторую часть

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    Создатели «Дюны» анонсировали вторую часть

    Режиссером новой части также станет Дени Вильнев

    Legendary Pictures анонсировала создание второй части фантастического фильма «Дюна». Соответствующую запись кинокомпания сделала в своем Twitter.

    «Это только начало… Спасибо тем, кто уже посмотрел "Дюну", и тем, кто собирается посмотреть в предстоящие дни и недели. Мы рады продолжить путь!», – говорится в сообщении. К нему также прикреплено изображение с надписью «Дюна. Часть вторая».

    22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», – сказала она, тем самым подтвердив дальнейшие планы на популярную франшизу. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: знаменитости кино
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    Создатели «Дюны» анонсировали вторую часть