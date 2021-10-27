  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Игра в кальмара. В американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Игра в кальмара. В американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала

    Решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия

    В некоторых школах штата Нью-Йорк, США, детям запретили носить костюмы для Хэллоуина по сериалу «Игра в кальмара». Об этом сообщает Independent.

    Таким образом, использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Игры в кальмара» показала, как нужно одеваться этой осенью.

    Актриса надела короткое кашемировое пальто с монограммой бренда Louis Vuitton, дополнив его черными лоферами и удлиненными черными носками.

    Завершили образ минималистичный коричневый рюкзак того же бренда и золотистые серьги-кольца. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на губы.

    Читайте также: Истерия вокруг «Игры в кальмара». Что закодировал режиссер и почему не все довольны сериалом в Корее тренды
    Теги: кино Сериал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Игра в кальмара. В американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала