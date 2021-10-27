Игра в кальмара. В американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала

Решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия

В некоторых школах штата Нью-Йорк, США, детям запретили носить костюмы для Хэллоуина по сериалу «Игра в кальмара». Об этом сообщает Independent.

Таким образом, использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Игры в кальмара» показала, как нужно одеваться этой осенью.

Актриса надела короткое кашемировое пальто с монограммой бренда Louis Vuitton, дополнив его черными лоферами и удлиненными черными носками.

Завершили образ минималистичный коричневый рюкзак того же бренда и золотистые серьги-кольца. Волосы актриса собрала в небрежный пучок, а в макияже сделала акцент на губы.