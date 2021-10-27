Похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри (видео)

Комнаты не ломятся от золота и лепнины

Знаменитая певица Адель триумфально вернулась в чарты с новым альбомом, который наделал много шума. Исполнительница решила подогреть интерес к своей персоне еще больше, а потому согласилась на интервью для портала Vogue.

Адель показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями.

Весь интерьер певицы выдержан в светлых тонах, что добавляет простора и без того большим комнатам. Адель призналась, что планировала сделать все в классическом английском стиле, что у нее и получилось.

Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.