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    Похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри (видео)

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    Певица Адель - Похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри (видео)
    Певица Адель
    instagram.com/adele/

    Комнаты не ломятся от золота и лепнины

    Знаменитая певица Адель триумфально вернулась в чарты с новым альбомом, который наделал много шума. Исполнительница решила подогреть интерес к своей персоне еще больше, а потому согласилась на интервью для портала Vogue.

    Адель показала публике свой двухэтажный дом. На первом этаже находится светлая и просторная кухня. Певица признается, что обожает проводить время за созданием кулинарных шедевров. Второй этаж занят гостиной и несколькими спальнями.

    Весь интерьер певицы выдержан в светлых тонах, что добавляет простора и без того большим комнатам. Адель призналась, что планировала сделать все в классическом английском стиле, что у нее и получилось.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Полякова расцеловала руки Билык.

    Звезды украинского шоу-бизнеса, Ирина Билык и Оля Полякова, немного повздорили за кулисами съемок «Танцы со звездами». Видео ссоры выложила в своем Фейсбуке 51-летняя Билык.

    Так, «украинская Мадонна» заявила, что больше не будет здороваться с младшей коллегой по шоу-бизнесу. «Королева ночи» Оля Полякова не замедлила объяснить причину.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес дом
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    Похудевшая Адель показала свой роскошный дом изнутри (видео)