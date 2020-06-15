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    Жизнь

    Создатели «Губки Боба» признали, что главный герой – гей

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    Создатели «Губки Боба» признали, что главный герой – гей

    Заявление было сделано в честь Pride Month

    Телеканал Nickelodeon раскрыл имена трех своих канонических персонажей, которые являются частью ЛГБТ-сообщества, в их число попал и главный герой известного мультсериала «Губка Боб квадратные штаны». Об этом студия рассказала в своем Twitter.

    Заявление было сделано в честь Pride Month (месяц защиты прав сексменьшинств). «Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц», — написал телеканал в своем официальном Twitter-аккаунте. К посту также были прикреплены фотографии персонажей. На них Губка Боб, Швоз Швартс из «Опасного Генри», а также главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре» изображены на радужном фоне, так как радужный флаг (Pride flag) является международным символом ЛГБТ-сообщества.

    Поклонники мультсериала о Корре и раньше знали, что главная героиня является бисексуалкой, что было показано в самом шоу и фактически прописано в сценарии. Актер Майкл Коэн из «Опасного Генри», который играет Швоза Швартса, является трансгендерным человеком в реальной жизни, пишет New York Post.

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    актер ЛГБТ новости
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