Джоан Роулинг стала жертвой сексуального насилия в 20 лет и домашнего — в первом браке



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54-летняя британская писательница Джоан Роулинг

Писательница решилась на откровенные признания после того, как ее обвинили в трансофобии

54-летняя британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру серию книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, призналась, что подвергалась сексуальному насилию. На тот момент ей было всего 20 лет, а имя своего обидчика Джоан держит в тайне.

«Почти весь день я провела в темном месте внутри своей головы, пытаясь разобраться в воспоминаниях о серьезном сексуальном нападении, которому я подверглась, когда мне было 20 лет. На меня напали тогда, когда я была уязвима, и этот человек воспользовался такой возможностью. Я не смогла полностью избавиться от этих воспоминаний. Но я не считаю себя жертвой, я справилась», — приводит слова Джоан The Telegraph.

Также писательница рассказала о том, что была несчастна в первом браке. В 1992 году она вышла замуж за португальского журналиста Хорхе Арантеса. Джоан вспомнила, что когда супруг уходил веселиться с друзьями, он требовал, чтобы она сидела дома и ждала его. А когда она решилась на развод, Хорке вытащил ее на улицу в пять утра и ударил. Тогда этот эпизод широко обсуждался в прессе. Во время бракоразводного процесса Арантес пристрастился к запрещенным веществам, и к делу пришлось привлечь полицию, которая выписывала охранные ордера — документы, которые запрещали мужу приближаться к жене, ставшей его жертвой.

«Мне не стыдно об этом говорить. Я с трудом покончила с первым браком, а сейчас я замужем за очень хорошим заботливым мужчиной. Однако шрамы, которые оставляют такие нездоровые отношения, не исчезают — независимо от того, насколько сильно вас любят сейчас и насколько много денег вы заработали», — подытожила Роулинг.

Писательница решилась на откровенные признания после того, как ее обвинили в трансофобии из-за репоста и комментария в Твиттере. Актер Дэниэл Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, эмоционально отреагировал на высказывание Роулинг.