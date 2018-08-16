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    Жизнь

    Стало известно, что подарит Меган Маркл будущей дочери

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    Меган Маркл - Стало известно, что подарит Меган Маркл будущей дочери
    Меган Маркл

    Супруга принца Гарри определилась с подарком достаточно давно

    И пусть пока Меган не спешит обзаводиться потомством – она уже знает, что оставит своей будущей дочери в наследство. К слову, знала она это еще до появления принца в ее жизни.

    В интервью Hello! Magazine герцогиня рассказала, что этим памятным подарком станут ее наручные часы Cartier French Tank.

    «Я купила их себе сразу по окончанию съемок третьего сезона «Форс-мажоров». На внутренней стороне выгравировано 'To M.M. From M.M'. Уверена, однажды они станут чудесным подарком для моей дочери», - сказала Меган.

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    Отметим, что поклонники Меган и Гарри с нетерпением ждут новостей о пополнении в королевской семье. Но судя по насыщенному графику королевской четы, в этом году беременность может и не наступить.

     

    Джерело: Harper Bazaar

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