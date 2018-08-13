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    Жизнь

    Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри не планируют беременность

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Стало известно, почему Меган Маркл и принц Гарри не планируют беременность
    Принц Гарри и Меган Маркл

    У герцогов очень насыщенный график поездок

    Несмотря на то, что молодожены, в частности Гарри, избегают прямых ответов на вопросы о наследниках – весь мир с нетерпением ждет объявления о беременности Меган.

    Но судя по всему, ему еще придется некоторое время подождать. Дело в том, что впереди у герцогини миссия не менее ответственная – в октябре она будет сопровождать Гарри во время традиционного королевского тура, пишет журнал Harpers Bazaar. Вместе они посетят Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию, а беременность может все усложнить, так как частые перелеты в положении не рекомендованы.

    Решится ли Меган забеременеть после – покажет время, тем более что другая королевская чета, Кейт и Уильям, отвлекают внимание публики подобного рода новостями с регулярной частотой.

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