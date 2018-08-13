В сети показали фото австралийской виллы, в которой будут жить Меган Маркл и принц Гарри

По информации австралийского издания Herald Sun, герцога и герцогиню Сассекских поселят в восточном пригороде Сиднея в эксклюзивном и одном из самых элитных объектов города - особняке Villa del Mare, стоимость которого оценивается в 39 миллионов долларов.

Роскошная резиденция, из окон которой открывается панорамный вид на сиднейскую гавань, имеет шесть спален, восемь ванных комнат, ряд жилых помещений, бар и живописный бассейн, расположенный на 1500 квадратных метрах земли.

А особое очарование вилле придают широкие внутренние дворики и ухоженные сады, оформленые в средиземноморском стиле. Всей этой красотой Гарри и Мегал смогут насладиться в полной мере за время пребывания в Сиднее.

Визит представителей королевской семьи в Астралию намечен на 20 октября и продлится неделю - до 27 октября. «Игры непокоренных», к которым и приурочен тур принца Гарри и Меган Маркл, являются частью их романтической истории. Впервые Гарри и Меган появились на публике на одном мероприятии именно во время этих «Игр», которые проходили в Торонто в 2017 году.

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