В сети показали фото австралийской виллы, в которой будут жить Меган Маркл и принц Гарри
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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл собираются отправиться в свой первый королевский тур после свадьбы
В конце октября герцог и герцогиня Сассекские посетят Сидней, где примут участие в открытии Invictus Games ("Игр непокоренных") - спортивных состязаний для солдат-инвалидов.
В столице Австралии сейчас вовсю готовятся к приему высоких гостей. По сообщениям местных СМИ, принимающая сторона уже забронировала для Гарри и Меган виллу, которая будет полностью соответствовать их статусу.
Джерело: Hello!