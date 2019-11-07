Стало известно, где Меган Маркл родит второго ребенка



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Супруна принца Гарри Меган Маркл во время первой беременности поняла, как трудно ей находиться в такие моменты вдали от мамы и близких подруг

Герцогиня больше не хочет переживать сложные моменты вдали от близких

Члены королевской семьи всегда получают самое лучшее, включая высококлассную медицинскую помощь. Но вот жене принца Гарри, американке Меган Маркл, этого оказалось недостаточно, поэтому второго ребенка она решила рожать под контролем медиков из США.

Но дело не только во врачах. Герцогиня во время первой беременности поняла, как трудно ей находиться в такие моменты вдали от мамы и близких подруг. Источник во дворце рассказал Express, что к моменту вторых своих родов Меган непременно отправится в Штаты.

«Беременность в Британии без поддержки родных оказалась для нее настоящим испытанием. Поэтому в следующий раз она хочет все сделать по другому, невзирая на королевские правила», – заявил инсайдер.

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