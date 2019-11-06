Ким Кардашьян рассказала о ссорах с Канье Уэстом из-за религии



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«Запрещает смотреть телевизор и краситься», - сетует Ким

Канье уже долгое время увлечен христианством

Сестры Кардашьян появились в эфире американского ток-шоу The Real, где Ким откровенно рассказала о том, как изменились ее отношения с Канье Уэстом из-за его увлечения религией. По словам Кардашьян, супруг настолько серьезно воспринимает христианство, что они стали часто ссориться насчёт воспитания детей: Канье настоял на том, чтобы из их комнат убрали телевизоры, запретил шестилетней Норт пользоваться макияжем и стал гораздо строже. На вопрос ведущей о том, поддерживает ли Ким религиозность супруга, Кардашьян ответила:

«Ну, знаете, он мой муж. Понятно, что я хочу поддерживать его стремления, его жизнь сейчас меняется. И я не говорю, что он не замечательный отец, но теперь он более строгий». Ким согласилась с такими мерами, но сильно поссорилась с Канье из-за того, что она «всегда останется собой» и не будет во всем с ним соглашаться.

Напомним, Канье уже долгое время увлечен христианством, устраивает воскресные церковные службы и почти в каждом интервью говорит о Боге. Ким, ее старшая сестра Кортни, дети и племянники недавно прилетали в Армению, чтобы провести обряд крещения, после которого малышу Псалму дали имя Вардан, годовалой Чикаго – Ашхен, а трёхлетний Сейнт стал Григором.