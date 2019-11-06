Фотограф создает сюрреалистические иллюзии, смешивая человека и природу



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boredpanda.com

Моника Карвальо — фотограф и digital-дизайнер из Берлина

Уроженка Швейцарии Моника Карвальо любит создавать сюрреалистические фотоманипуляции, играющие с воображением. В своих последних работах девушка мастерски смешивает человеческое тело и природу в единое целое.

«Искусство — это не то, что вы видите, а то, что вы заставляете других видеть» — эта цитата Эдгара Дега стала руководством всей моей художественной практики, и вот уже 10 лет я буквально одержима оптическими иллюзиями и сюрреализмом», — говорит девушка о своем творчестве.

Свои фотографии Моника обрабатывает в фотошопе, находя вдохновение в цветах и формах окружающего мира.

«Сейчас я увлечена поисками связи между человеческим телом и элементами природы. Я воспринимаю тело как ландшафт. В конце концов, мы все — дети матери-природы. Моя страсть и миссия — создавать образы, которые заставят вас смотреть на них дважды!»

За цифровым искусством девушки следит уже почти 60 тыс. человек в Instagram.

Джерело: boredpanda.com