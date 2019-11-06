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    Фото

    Фотограф создает сюрреалистические иллюзии, смешивая человека и природу

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    Фотограф создает сюрреалистические иллюзии, смешивая человека и природу
    boredpanda.com

    Моника Карвальо — фотограф и digital-дизайнер из Берлина

    Уроженка Швейцарии Моника Карвальо любит создавать сюрреалистические фотоманипуляции, играющие с воображением. В своих последних работах девушка мастерски смешивает человеческое тело и природу в единое целое.

    «Искусство — это не то, что вы видите, а то, что вы заставляете других видеть» — эта цитата Эдгара Дега стала руководством всей моей художественной практики, и вот уже 10 лет я буквально одержима оптическими иллюзиями и сюрреализмом», — говорит девушка о своем творчестве.

    Свои фотографии Моника обрабатывает в фотошопе, находя вдохновение в цветах и формах окружающего мира.

    «Сейчас я увлечена поисками связи между человеческим телом и элементами природы. Я воспринимаю тело как ландшафт. В конце концов, мы все — дети матери-природы. Моя страсть и миссия — создавать образы, которые заставят вас смотреть на них дважды!»

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    За цифровым искусством девушки следит уже почти 60 тыс. человек в Instagram.

    Джерело: boredpanda.com

    фотограф фотография дети искусство
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