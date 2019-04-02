Стало известно, как планирует назвать Ким Кардашьян своего четвертого ребенка



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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян вместе со всей семьёй готовится к появлению их четвёртого с Канье Уэстом малыша

В недавнем выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» звезда призналась, что очень нервничает из-за скорого появления на свет второго сына. Несмотря на страхи Ким не успеть подготовить всё к определённой дате, в этот понедельник она стала гостьей на шоу Джимми Киммела и рассказала, что планировала назвать сына Робом.

Сейчас у Ким Кардашьян и Канье Уэста подрастают три ребёнка: пятилетняя Норт, трехлетний Сейнт и годовалая Чикаго. Фанаты предполагали, что имя четвёртого малыша тоже будет необычным и запоминающимся, но Ким в очередной раз всех удивила. Вместе со своими сёстрами — Хлои и Кортни — она пришла на шоу Jimmy Kimmel Live, где и рассказала о будущем пополнении в семье. Звезда призналась, что может назвать сына в честь младшего брата: «У меня на примете есть одно имя. Я подумывала назвать его Робом в честь брата. Тогда у меня будут Норт, Сейнт, Чикаго и Роб. Думаю, мой брат бы это одобрил, так что это имя — это один из наших вариантов».

Она подчеркнула, что если они с мужем действительно остановятся на этом имени, то сына будут звать просто Роб Уэст, а не Роберт Уэст. Также Ким призналась, что перебирала и армянские имена. По признанию Кардашьян, участие в выборе имени принимает вся семья, и это небыстрое дело. Кортни рассказала ведущему, что ей самой понадобилась целая неделя, чтобы определиться с именем Рейна, и всё потому, что её бывший супруг Скотт Дисик хотел назвать сына Престоном.

Джерело: popcornnews