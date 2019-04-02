Ассия Ахат призналась, что ее младший сын тянется к музыке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ассия Ахат

Украинская скрипачка и певица приняла участие в съемках проекта «Дивовижні люди»

Во время съемок украинская артистка рассказала о своих детях и их увлечениях.

У скрипачки двое сыновей – 26-летний Даниил и 16-летний Филипп. По мнению Ассии Ахат, самое важное для родителей – быть внимательными к способностям и желаниям своих детей.

«Важно учитывать темперамент ребенка: если он может спокойно посидеть, скажем, час – тогда, конечно, можно пробовать заниматься на скрипке. Если же ребенок активный, непоседа – его лучше отдать, например, на спорт», – поделилась скрипачка.

Также Ассия рассказала о целеустремленности своего сына Филиппа, который решил попробовать себя в музыке.

«Однажды он захотел выступить на талант-шоу, которое проводится в его школе, правда, узнала я позже. На тот момент Филипп занимался только таеквандо и футболом. И тут он в какой-то программе увидел игру виолончелиста и сказал, что хочет играть. Не на скрипке – именно виолончель! Он «доставал» меня несколько дней, и я поняла, что он настроен серьезно. Мы пришли к моей подруге в консерваторию, она познакомила Филиппа с инструментом, но через десять дней ей нужно было уезжать в Германию на гастроли с оркестром. И тут Филипп говорит: «Как? У меня же талант-шоу через неделю!» Но сын таки начал заниматься – и через полгода уже играл в своей школе на виолончели, вместе с преподавательницей. Такой он: ставит себе задачи и идет к ним», – рассказала о творческих успехах сына Ассия Ахат за кулисами шоу «Дивовижні люди».