Николас Кейдж признался, что женился под действием алкоголя



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Николас Кейдж

Визажистка Эрика Койке была задержана несколько раз полицией из-за проблем с алкоголем

55-летний Николас Кейдж женился в четвертый раз. Избранницей голливудского актера стала визажистка Эрика Койке. Брак заключили спонтанно - девушка просто предложила расписаться, и артист согласился. Спустя четыре дня Николас Кейдж осознал свою ошибку и решил аннулировать брак. Свой импульсивный поступок актер объяснил тем, что был пьян, и не мог оценить ситуацию, сообщает портал Blast.

На самом деле пьяными были оба возлюбленных, и для Эрики Койке, как оказалось, это привычное состояние. Николас Кейдж не сразу узнал, что его подруга скрывает преступное прошлое. Много раз Койке оказывалась в суде или в тюрьме из-за проступков, которые она совершала под действием алкоголя.

В 2008 и 2011 годах Эрику Койке дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде. В обоих случаях ее приговорили к общественным работам и собраниям анонимных алкоголиков. Фактически во время второго заключения визажистка просидела в тюрьме пять дней. Также на экс-невесту Николаса Кейджа подали ещё одно обвинение в прошлом году. Девушка до сих пор тянет судебное разбирательство.

Также на Эрику Койке подавали в суд за насилие и побои. В 2006 году она разводилась с мужем, громко и со скандалом. В итоге экс-супруг признался, что визажистка избивала его. Суд признал ее невиновной, однако позже в 2016 году Эрику Койке снова обвинили в побоях. На этот раз в суд подала соседка, которая утверждала, что визажистка вцепилась ей в лицо. Не удивительно, что после вскрывшихся подробностей темного прошлого Николас Кейдж решил аннулировать брак четыре дня спустя регистрации.