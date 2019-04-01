  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон

    • Розсилка
    Меган Маркл - Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл

    Герцогиня снова нарушила королевский протокол

    37-летняя Меган Маркл готовится стать мамой уже в апреле. Герцогиня Сассекская твердо намерена пойти наперекор устоявшимся при дворе традициям даже в вопросе родов.

    Супруга принца Гарри не будет рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии, где появлялись на свет дети Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. Меган планирует родить первенца в этой же клинике, но в другом родильном отделении, которое находится ближе к их с принцем Гарри дому в Виндзоре.

    1 з 23
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон
    Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон

    Источники, приближенные к Кенсингтонскому дворцу, сообщают, что герцог и герцогиня Сассекские не хотят привлекать внимание общественности к рождению ребенка. Инсайдеры в интервью The Sun аргументируют это тем, что малыш не будет прямым наследником королевского престола.

    В крыле Линдо появлялись на свет новые члены королевской семьи с 1977 года. Здесь родила сыновей принцесса Диана. Здесь появились на свет три ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

    Меган Маркл не привыкать нарушать требования королевского протокола. Герцогиня часто не вписывается в принятые в королевской семье рамки. Однако после рождения первенца ей всё же придется неукоснительно следовать некоторым традициям.

     

    дети Кейт Миддлтон Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ