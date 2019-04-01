Меган Маркл отказалась рожать в больнице, где принимали роды у Кейт Миддлтон



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Меган Маркл

Герцогиня снова нарушила королевский протокол

37-летняя Меган Маркл готовится стать мамой уже в апреле. Герцогиня Сассекская твердо намерена пойти наперекор устоявшимся при дворе традициям даже в вопросе родов.

Супруга принца Гарри не будет рожать в крыле Линдо больницы Святой Марии, где появлялись на свет дети Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. Меган планирует родить первенца в этой же клинике, но в другом родильном отделении, которое находится ближе к их с принцем Гарри дому в Виндзоре.

Источники, приближенные к Кенсингтонскому дворцу, сообщают, что герцог и герцогиня Сассекские не хотят привлекать внимание общественности к рождению ребенка. Инсайдеры в интервью The Sun аргументируют это тем, что малыш не будет прямым наследником королевского престола.

В крыле Линдо появлялись на свет новые члены королевской семьи с 1977 года. Здесь родила сыновей принцесса Диана. Здесь появились на свет три ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Меган Маркл не привыкать нарушать требования королевского протокола. Герцогиня часто не вписывается в принятые в королевской семье рамки. Однако после рождения первенца ей всё же придется неукоснительно следовать некоторым традициям.