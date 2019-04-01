На проекте «Подиум» впервые воспользовались правом вето



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Ментор проекта Жан Грицфельдт спас участницу от вылета

Всего один раз за весь проект Жан Грицфельдт как наставник может защитить одного из участников от вылета. Четыре недели Жан ловил на себе жалобные взгляды претендентов на уход. И в пятый раз сердце ментора не выдержало – он спас от вылета дизайнера из Ивано-Франковска Ирину Навельскую.

«Я вижу потенциал Иры, – заявил Жан. – Она быстро реагирует на ситуации, умело работает с тканями и хорошо конструирует. На этой неделе ей пришлось непросто – вместе с Кристиной Ира выиграла испытание на стиль, и эксперты подарили девушкам возможность встретиться со своими мужьями. К Ире на встречу супруг не приехал. Разлад в отношениях отобразился на ее работе. А так не должно быть. Поэтому я и решил дать ей еще один шанс».

Ира чуть не вылетела из проекта «Подиум» после финального испытания недели, в рамках которого дизайнеры должны были сшить платья «от кутюр» из нетрадиционных материалов. Наряд Навельской эксперты посчитали самым слабым.

«Мне было жаль Иру, – говорит эксперт реалити Нового канала Иван Супрун. – Она талантливая девочка, и постоянно нас удивляла. Жаль было выгонять человека после первой ошибки. Тому же Самюэлю мы давали несколько шансов. Поэтому я рад, что Жан воспользовался правом вето именно в этот момент».