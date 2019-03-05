Майли Сайрус призналась, что ее первый поцелуй был с девушкой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майли Сайрус

Певица не скрывает, что открыта для отношений с людьми обоего пола.

Майли Сайрус всегда отличали прогрессивные взгляды на сексуальные отношения. Певица, которая вышла замуж в конце декабря прошлого года, дала откровенное интервью. В нем она рассказала о своем первом поцелуе.

Оказалось, что впервые этот интимный момент у нее случился не с парнем. «Когда я была подростком и училась в средних классах, мой первый поцелуй случился с девушкой», - призналась 26-летняя певица.

Как выяснили зарубежные СМИ, Деми Мур уже два года встречается с сербской стилисткой. И более того - актриса помогает партнерше воспитывать дочку от прошлых отношений. Впрочем, это далеко не единственная знаменитость, выбравшая нетрадиционную любовь. Кто из знаменитых женщин нашел свое счастье рядом с представительницами того же пола, вспоминает Teleprogramma.pro.

Она добавила, что людям в штате Теннессси, откуда она родом, было сложно принять, что у нее был роман с лицом ее же пола. «Никто не мог понять тут, в Нешвилле, что у меня могут быть такого рода отношения», - отметила Майли.

Певица также заявила, что стала первой на киностудии Disney, кто совершил каминг-аут, рассказав о своей бисексуальности и признавшись в поддержке ЛГБТ-сообщества. Она также не стала отрицать, что испытывает влечение к людям обоего пола и не видит в этом ничего предосудительного, пишет Ibtimes.