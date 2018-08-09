Королевские портреты на страницах Vogue: яркие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон на обложке июньского номера британского журнала Vogue

В сети опубликовали коллекцию архивных фото членов монаршей семьи Великобритании

Их делали для модного журнала - британского Vogue. В частности, принцесса Диана появилась на обложке глянца 4 раза, а единственная дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна - дважды.

В этого году в сентябре главными героинями номера станут принцессы Беатрис и Евгения Йоркские.

Принцесса Евгения, вторая дочь принца Эндрю и герцогини Йоркской, отправится под венец 12 октября. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия - там же, где в мае 2018 года венчались принц Гарри и Меган Маркл. Жених Евгении Джек Бруксбэнк сделал ей предложение в январе во время их поездки в Никарагуа.

В списке гостей уже 1200 человек. А попасть на свадьбу может любой житель Британии, если ему повезет выиграть приглашение в лотерею. Отдельно на свадьбу приглашены представители благотворительных организаций, жители города Виндзора, где расположен королевский замок, и дети из школ, в которых училась принцесса Евгения. Также невеста настояла на трансляции свадьбы, чтобы те, кто не попал внутрь также смогли увидеть торжество.

После того, как церемония закончится, Евгения и Джек отправятся на прогулку по улицам Виндзора в карете, как это делали в свое время герцоги Сассекские. Про жениха известно, что он из семьи баронетов Бруксбэнк, а мама Евгении, герцогиня Йоркская приходится праправнучкой леди Джулии Коук, дочери Томаса Коука, прапрадеда Джека.

Джерело: vogue.ua