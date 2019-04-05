Станислав Боклан раскрыл особенный рецепт украинского борща



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Станислав Боклан

Актер Станислав Боклан умеет готовить блюдо из сосисок, сырых вареников, меда, апельсинового сока и… сала

Именно такой «деликатес» народному артисту Украины пришлось «творить» на сцене шоу Нового канала Improv Live Show водном из конкурсов.

«В сегодняшнем конкурсе все было для смеха, – рассказал Стас Боклан после съемок юмористического шоу. – Но я на самом деле люблю готовить! Этому меня научила бабушка, а мама, так сказать, утвердила. Мое фирменное блюдо – украинский борщ. Скажу честно, я его очень вкусно готовлю . В моем борще есть особенность, так не делает никто: я варю его с пшеном. Рецепт: отдельно варю борщ, отдельно – пшено, затем перетираю пшено – и в уже готовый борщ добавляю вместе с фасолью».

В Improv Live Show Стасу Боклану пришлось готовить совсем не борщ, а его «руками» был один из импровизаторов, Валентин Михиенко.

«Перед эфиром мы с ребятами решили, что «руками» Станислава буду я,– говорит Валентин. – И первые полчаса шоу должно быть видно, как я переживаю. Но на самом деле Станислав настолько свой чувак, с таким мощным чувством юмора! Единственное, чего ты можешь добиться, подшучивая над ним, что в итоге пошутят над тобой. А вообще – это так круто поиздеваться над народным».