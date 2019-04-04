Названы продукты, которые помогут избежать старческого слабоумия
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Розсилка
Эффективность этих продуктов питания была подтверждена наукойИх советуют употреблять тем, чьи родственники уже сталкивались с болезнью.
Оливковое масло. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Alzheimer’s Disease, оливковое масло положительно влияет на процессы обучения и укрепления памяти. Обязательно включите этот продукт в свой рацион, поскольку он обладает множеством других преимуществ для здоровья.
Форель. В этой жирной рыбе содержится высокая концентрация жирных кислот Омега-3. Они очень полезны для того, чтобы сохранять остроту ума. Не забывайте об употреблении жирной рыбы, к категории который кроме форели относят сельдь, макрель и тунец.
Черника. Один из настоящих природных кладезей антиоксидантов. Эти ягоды вымывают из организма свободные радикалы, способные нанести повреждения мозгу и вызывать старческое слабоумие.
Бобовые. Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, бобовые продукты замедляют процесс сокращения объема мозга. Этот процесс связан с начальными стадиями развития болезни Альцгеймера и других разновидностей старческого слабоумия.
Джерело: Medikforum.ru