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    Шоу-биз

    Руслана Писанка согласилась сыграть роль дамы легкого поведения

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    Руслана Писанка согласилась сыграть роль дамы легкого поведения

    53-летняя актриса и телеведущая Руслана Писанка сыграет в новом спектакле «Клетка»

    Актриса Руслана Писанка также выступила в качестве режиссера. Спектакль «Клетка» создатели охарактеризовали как мистическую комедийную драму.

    «Если говорить мягко, то моя героиня - женщина дама легко поведения с 30-летним стажем, которую все называют вокзальной шмарой. Я долго сопротивлялась, не хотела играть. Но творческий человек внутри меня говорил: найди в ней что-то хорошее. Одной известной актрисе даже предлагали эту роль, но она отказалась. А я подумала: если эта роль вместе с режиссерской работой идет ко мне, нужно брать», - рассказывает Писанка.

    Актриса первый раз играет даму легкого поведения и никогда не общалась с представительницами этой профессии в жизни.

    «У меня даже нет ни одной знакомой из этой сферы. Но с тех пор, как я приняла решение сыграть эту роль, стала присматриваться и поняла, что раньше этих женщин просто не видела. Они есть, их нельзя выбросить из нашей жизни. Я их не понимаю, как женщина, потому и согласилась играть. С помощью этой роли хочу для себя понять и принять. Важна ведь еще и ситуация, в которую эти женщины попали прежде чем решились пойти на этот шаг. У моей героини Эльмиры так все и случилось. Не могу описать и охарактеризовать. Нужно смотреть», - отметила Писанка.

    Стоит отметить, что супруг Русланы Писанки  играть в спектакле роль не запрещал.

    «Я пыталась получить от Игоря какой-то вразумительный ответ. Но он не сказал ничего такого, чтобы я бросила эту роль. Он не сильно меня хвалил, но и не ругал. Думаю, если  бы его что-то смутило, он бы обязательно мне об этом сказал. Хотя у некоторых моих подруг актрис были неприятности в семье из-за того, что им приходилось играть нестандартные роли», - заключила актриса.

    Помимо Русланы Писанки в постановке задействованы Вениамин Смехов, Олег Филимонов, Ян Левинзон. 

    Джерело: Комсомольска Правда в Украине

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