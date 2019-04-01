Руслана Писанка согласилась сыграть роль дамы легкого поведения



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53-летняя актриса и телеведущая Руслана Писанка сыграет в новом спектакле «Клетка»

Актриса Руслана Писанка также выступила в качестве режиссера. Спектакль «Клетка» создатели охарактеризовали как мистическую комедийную драму.

«Если говорить мягко, то моя героиня - женщина дама легко поведения с 30-летним стажем, которую все называют вокзальной шмарой. Я долго сопротивлялась, не хотела играть. Но творческий человек внутри меня говорил: найди в ней что-то хорошее. Одной известной актрисе даже предлагали эту роль, но она отказалась. А я подумала: если эта роль вместе с режиссерской работой идет ко мне, нужно брать», - рассказывает Писанка.

Актриса первый раз играет даму легкого поведения и никогда не общалась с представительницами этой профессии в жизни.

«У меня даже нет ни одной знакомой из этой сферы. Но с тех пор, как я приняла решение сыграть эту роль, стала присматриваться и поняла, что раньше этих женщин просто не видела. Они есть, их нельзя выбросить из нашей жизни. Я их не понимаю, как женщина, потому и согласилась играть. С помощью этой роли хочу для себя понять и принять. Важна ведь еще и ситуация, в которую эти женщины попали прежде чем решились пойти на этот шаг. У моей героини Эльмиры так все и случилось. Не могу описать и охарактеризовать. Нужно смотреть», - отметила Писанка.

Стоит отметить, что супруг Русланы Писанки играть в спектакле роль не запрещал.

«Я пыталась получить от Игоря какой-то вразумительный ответ. Но он не сказал ничего такого, чтобы я бросила эту роль. Он не сильно меня хвалил, но и не ругал. Думаю, если бы его что-то смутило, он бы обязательно мне об этом сказал. Хотя у некоторых моих подруг актрис были неприятности в семье из-за того, что им приходилось играть нестандартные роли», - заключила актриса.

Помимо Русланы Писанки в постановке задействованы Вениамин Смехов, Олег Филимонов, Ян Левинзон.

Джерело: Комсомольска Правда в Украине