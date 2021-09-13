Стилисты назвали самые модные тренды на осень 2021 года

Стилисты перечислили лучшие ретро-тренды осени 2021 года

Редакторы модного портала Who What Wear назвали самые модные ретро-тренды осени 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты обратили внимание на то, что на показах осенне-зимних коллекций 2021 года бренды Gucci, Max Mara, Nina Ricci, Stella McCartney представили предметы одежды в стиле 1960-х и 1970-х годов.

Среди них, например, оказались рубашки и трикотажные изделия с острым воротником. Помимо этого, в моду вернулись вязанные крючком разноцветные костюмы и пальто с меховой отделкой.

Самой трендовой обувью осени эксперты назвали кожаные сапоги на каблуках и с голенищем до колена. Отмечается, что наиболее удачными являются модели с острым или квадратным носом.

Из прошлого века также вернулись джинсы-клеш, расширяющиеся к низу юбки длины миди, а также длинные платья с объемными рукавами в стиле бохо. Стилисты порекомендовали обратить внимание на модели с вышивкой или узорчатым принтом.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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