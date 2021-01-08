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    Жизнь

    Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества

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    47-летняя кронпринцесса Норвегии Метте-Марит - Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества
    47-летняя кронпринцесса Норвегии Метте-Марит

    Женщина неудачно упала, катаясь на лыжах

    Не для всех долгожданный новый год начался хорошо. Так, СМИ сообщили тревожную новость. 47-летняя кронпринцесса Норвегии Метте-Марит сломала копчик, катаясь на лыжах во время семейного отдыха на курорте перед Рождеством.

    По информации авторитетного портала People, супруга наследника норвежского престола вместе с дочерью поднималась на подъемнике в горы. В момент, когда королевская особа и ее наследница решили спрыгнуть, их лыжи перепутались. Кронпринцесса упала и неудачно приземлилась на землю, сломав копчик.

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    Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества
    Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества
    Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества
    Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества
    Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества

    Из-за случившегося красавица-блондинка провела ночь в больнице. Правда, на следующий день монаршей особе позволили отправиться домой, чтобы она не лишилась праздника в кругу членов своей семьи. Однако ни представители королевского двора, ни сама Метте-Марит, никак не прокомментировали инцидент, а в соцсетях трижды мамы с октября не появлялись новые посты.

    Напомним, два года назад стало известно, что Метте-Марит страдает от неизлечимой болезни: у нее обнаружили легочный фиброз, который проявляется в отдышке, быстрой утомляемости и приступах кашля. Несмотря на диагноз, кронпринцесса предпочитает активный отдых и не отказывает себе в любимых увлечениях. 

    Ранее «Скотч» сообщал, что Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини.

    «Нюдовое настроение», - прокомментировала фото певица.

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    Теги: знаменитости болезнь
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