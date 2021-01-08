Страдающая от неизлечимой болезни кронпринцесса Норвегии сломала копчик накануне Рождества

Женщина неудачно упала, катаясь на лыжах

Не для всех долгожданный новый год начался хорошо. Так, СМИ сообщили тревожную новость. 47-летняя кронпринцесса Норвегии Метте-Марит сломала копчик, катаясь на лыжах во время семейного отдыха на курорте перед Рождеством.

По информации авторитетного портала People, супруга наследника норвежского престола вместе с дочерью поднималась на подъемнике в горы. В момент, когда королевская особа и ее наследница решили спрыгнуть, их лыжи перепутались. Кронпринцесса упала и неудачно приземлилась на землю, сломав копчик.

Из-за случившегося красавица-блондинка провела ночь в больнице. Правда, на следующий день монаршей особе позволили отправиться домой, чтобы она не лишилась праздника в кругу членов своей семьи. Однако ни представители королевского двора, ни сама Метте-Марит, никак не прокомментировали инцидент, а в соцсетях трижды мамы с октября не появлялись новые посты.

Напомним, два года назад стало известно, что Метте-Марит страдает от неизлечимой болезни: у нее обнаружили легочный фиброз, который проявляется в отдышке, быстрой утомляемости и приступах кашля. Несмотря на диагноз, кронпринцесса предпочитает активный отдых и не отказывает себе в любимых увлечениях.

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