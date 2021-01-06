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    Шоу-биз

    Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини

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    <p>Украинская певица Надя Дорофеева уехала отдыхать в теплые края.</p> <div></div> - Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини

    Украинская певица Надя Дорофеева уехала отдыхать в теплые края.

    Звезда соблазнительно посветила ягодицами

    Свой отпуск певица Надя Дорофеева решила провести на Бали с мужем Владимиром Дантесом и друзьями. В своем Инстаграме звезда показывает, как отдыхает на острове и с удовольствием демонстрирует свою фигуру в купальнике.

    В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.

    «Нюдовое настроение», - написала Надя.

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    Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини
    Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини

    Фаны оценили фигуру кумира и оставили в комментариях кучу приятных слов.

    «Какая богиня! Бомбический купальник», «Надя, ты потрясающая», «Огонь!», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее сообщалось, что новый клип Нади Дорофеевой угодил сразу в несколько скандалов.

    Один из скандалов касался места съемок. В клипе есть моменты, где Дорофеева танцует на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни и это очень не понравилось пользователям соцсетей. Критики стало так много, что певица удалила из своего Инстаграма пост с этим моментом.

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    Теги: знаменитости Надя Дорофеева самые сексуальные певица шоу-бизнес отпуск
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