Надя Дорофеева решила привлечь к себе внимание фото в «голом» бикини

Звезда соблазнительно посветила ягодицами

Свой отпуск певица Надя Дорофеева решила провести на Бали с мужем Владимиром Дантесом и друзьями. В своем Инстаграме звезда показывает, как отдыхает на острове и с удовольствием демонстрирует свою фигуру в купальнике.

В частности, знаменитость показалась в «голом» бежевом бикини, который сливался с цветом кожи. Надя соблазнительно позировала с пальцем во рту, щеголяя упругими ягодицами.

«Нюдовое настроение», - написала Надя.

Фаны оценили фигуру кумира и оставили в комментариях кучу приятных слов.

«Какая богиня! Бомбический купальник», «Надя, ты потрясающая», «Огонь!», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее сообщалось, что новый клип Нади Дорофеевой угодил сразу в несколько скандалов.

Один из скандалов касался места съемок. В клипе есть моменты, где Дорофеева танцует на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни и это очень не понравилось пользователям соцсетей. Критики стало так много, что певица удалила из своего Инстаграма пост с этим моментом.

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