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    Жизнь

    Скончалась звезда фильма «Полицейская академия»

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    Звезда фильма &laquo;Полицейская академия&raquo; Мэрион Рэмси - Скончалась звезда фильма «Полицейская академия»
    Звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси

    Актриса начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее

    В Лос-Анджелесе скончалась звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси, сыгравшая во франшизе курсанта Лаверн Хукс. Актрисе было 73 года, сообщает Deadline.

    Официальная причина смерти американки не называется, хотя установлено, что в последние дни Рэмси болела.

    Актриса начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, однако популярность ей принесла роль в «Полицейской академии». Как пишет Deadline, персонаж Мэрион Рэмси получился комичным, благодаря высокому голосу актрисы.

    Картина «Полицейская академия» вышла в 1984 году, а затем у фильма вышло еще несколько сиквелов. Франшиза приобрела большую популярность в Украине, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедии сняли одноименный сериал.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Мексике от коронавируса умер автор песен Элвиса Пресли.

    Армандо Манзанеро считался ведущим мексиканским поп-композитором послевоенного времени и одним из самых коммерчески успешных композиторов Латинской Америки. Он занимал пост президента Мексиканского общества авторов и композиторов, а в 2014 году получил «Грэмми» за вклад в музыку.

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    Теги: знаменитости актриса шоу-бизнес умер
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