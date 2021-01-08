Дочь Валерия Меладзе сломала шею в Рождество

Стали известны подробности происшествия

Дочь российского певца и продюсера Валерия Меладзе Арина сломала шею и выложила фото из больницы в Instagram. Об этом сообщает портал StarHit.

«Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество», — написала 18-летняя девушка, добавив к публикации грустный смайлик. Отмечается, что позднее она удалила фото из соцсетей.

Напомним, что Арина родилась в первом браке Валерия Меладзе. У девушки есть две сестры: Инга и Софья. Певец развелся с Ириной в 2014 году, но еще до развода у артиста начался роман с Альбиной Джанабаевой. Солистка «ВИА Гры» родила Валерию сына Константина, а позже подарила еще одного наследника — Луку.

Ранее «Скотч» сообщал, что София Ротару не пускает 19-летнюю внучку замуж.

«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка.