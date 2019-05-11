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    Жизнь

    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына

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    Ким Кардашьян и Канье Уэст - Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Ким Кардашьян и Канье Уэст

    38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

    Звездная семья принимает поздравления: у Ким Кардашьян и ее супруга  Канье Уэста родился еще один ребенок.

    О радостном событии звезда реалити-шоу и светских вечеринок Ким рассказала в Twitter. Знаменитость  с удивлением отметила, что новорожденный сын похож на ее младшую дочь Чикаго.

    Напомним, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста есть трое старших детей: пятилетняя Норт, трехлетний сын Сэйнт и годовалая дочь Чикаго.

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    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
    Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына

    Первых двух детей теледива родила сама, а Чикаго и четвертый малыш появились на свет с помощью суррогатного материнства.

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