Суррогатная мать родила Ким Кардашьян и Канье Уэсту сына
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Ким Кардашьян и Канье Уэст
38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст стали родителями в четвертый раз
Звездная семья принимает поздравления: у Ким Кардашьян и ее супруга Канье Уэста родился еще один ребенок.
О радостном событии звезда реалити-шоу и светских вечеринок Ким рассказала в Twitter. Знаменитость с удивлением отметила, что новорожденный сын похож на ее младшую дочь Чикаго.
Напомним, что у Ким Кардашьян и Канье Уэста есть трое старших детей: пятилетняя Норт, трехлетний сын Сэйнт и годовалая дочь Чикаго.
Первых двух детей теледива родила сама, а Чикаго и четвертый малыш появились на свет с помощью суррогатного материнства.