Джонни Депп уличил обвинившую его в побоях Эмбер Херд во лжи



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Звезда франшизы «Пираты Карибского моря» убежден, что экс-супруга подтасовала факты

Известный голливудский актер Джонни Депп и его бывшая жена, звезда «Аквамена» Эмбер Херд продолжают выдвигать против друг друга обвинения. После того, как Эмбер Херд заявила, что актер ее избил, на Деппа обрушился шквал критики.

Оданко Депп не стал долго терпеть подобные нападки и сделал ход конем. Он высказал убеждение, что Эмбер подтасовала факты при помощи своей подруги Ио Тиллет Райт. До этого Херд утверждала, что звонила той по телефону, когда Депп ударил ее.

Тем не менее Джонни удалось раздобыть полицейские документы, где было зафиксировано время, когда Херд говорила с Райт, а та, в свою очередь, звонила в службу спасения 911. Оказалось, что между этими двумя событиями прошло примерно полтора часа.

По мнению юристов Деппа, поведение Ио можно назвать как минимум странным, так как ранее в суде она уверяла, что беспокоилась за безопасность Херд. Если это было действительно так, то по логике звонок в 911 должен был поступить от нее гораздо раньше, пишет The Blast.



