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    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)

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    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)

    Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года

    58-летний Джордж Клуни и его 41-летняя супруга Амаль крайне редко выходят в свет по отдельности. Минувшим же днем звездная пара посетила светскую вечеринку Omega 50th Anniversary Moon Landing, посвященную 50-летней годовщине высадки человека на Луну.

    Для мероприятия Джордж и Амаль подобрали гламурные образы: на Клуни был классический черный смокинг с галстуком-бабочкой, а на его супруге золотистое платье на одно плечо в стиле 1920-х, украшенное бахромой. Look Амаль дополняли клатч и туфли-лодочки в тон наряда, уложенные волнами волосы и винная помада на губах.

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    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)
    Очаровательная пара: стильные Джордж и Амаль Клуни на светской вечеринке в Орландо (фото)

    Чета Клуни выглядела очень счастливой: супруги много улыбались, охотно позировали репортерам и наслаждались вечером, свободным от родительских забот о своих годовалых двойняшках, сыне Александре и дочери Элле.

    Напомним, что Джордж и Амаль Клуни поженились в сентябре 2014 года. В июне 2017 год на свет появились их дети - двойняшки Александр и Элла. Малыши стали первыми как для прославленного голливудского актера, так и для его супруги.

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