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    Жизнь

    Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме

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    Джамала с сыном - Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме
    Джамала с сыном

    Украинская певица вместе со своей семьей побывала в Грузии

    Недавно тренер вокального проекта «Голос. Дети» украинская певица Джамала посетила Грузию, где успела и поработать в музыкальной студии, и отдохнуть. В мини-путешествие певица отправилась с мужем и сыном.

    Радостными и вдохновенными эпизодами пребывания в Грузии звезда поделилась на своей странице в соцсети.

    В частности артистка опубликовала милое фото сына Эмира, которому этой весной исполнился год. Малыш позирует на фото одетым в национальный грузинский костюм. 

    Кроме этого, артистка отметила, что Тбилиси - прекрасный город, который вдохновил ее на написание новой музыкальной композиции, которую совсем скоро услышат меломаны.

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    Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме
    Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме
    Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме
    Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме
    Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме

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