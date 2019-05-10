Джамала показала забавное фото сына в грузинском костюме



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Джамала с сыном

Украинская певица вместе со своей семьей побывала в Грузии

Недавно тренер вокального проекта «Голос. Дети» украинская певица Джамала посетила Грузию, где успела и поработать в музыкальной студии, и отдохнуть. В мини-путешествие певица отправилась с мужем и сыном.

Радостными и вдохновенными эпизодами пребывания в Грузии звезда поделилась на своей странице в соцсети.

В частности артистка опубликовала милое фото сына Эмира, которому этой весной исполнился год. Малыш позирует на фото одетым в национальный грузинский костюм.

Кроме этого, артистка отметила, что Тбилиси - прекрасный город, который вдохновил ее на написание новой музыкальной композиции, которую совсем скоро услышат меломаны.