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    Жизнь

    Сытый и счастливый: Владимир Зеленский посетил ресторан с классической одесской кухней

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    Владимир Зеленский - Сытый и счастливый: Владимир Зеленский посетил ресторан с классической одесской кухней
    Владимир Зеленский

    Одесские каникулы президента Украины продолжаются

    Вот уже несколько дней Владимир Зеленский удивляет одесситов и гостей города: то загорает на городском пляже, то вместе с дочкой сходил на футбольный матч.

    Ну а кроме развлечений, Зеленский еще и любит вкусно покушать. Так, вчера Владимир был замечен в одном из популярных ресторанов, который славится не только стильным интерьером, но и настоящей одесской кухней.

    Стоит отметить, что Зеленскому настолько понравилась атмосфера и угощения, что он с радостью сфотографировался с персоналом ресторана.

    Фотографией с президентом Украины и счастливыми работниками поделился в сети владелец заведения и известный ресторатор Савва Липкин. 

    «Сегодня наш ресторан со своей семьёй посетил Владимир Зеленский. Президент остался в восторге от классической одесской кухни и от душевного дачного гостеприимства. Владимир Александрович, ждём Вас в гости снова!», - написал владелец заведения.

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