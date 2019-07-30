Сытый и счастливый: Владимир Зеленский посетил ресторан с классической одесской кухней



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Владимир Зеленский

Одесские каникулы президента Украины продолжаются

Вот уже несколько дней Владимир Зеленский удивляет одесситов и гостей города: то загорает на городском пляже, то вместе с дочкой сходил на футбольный матч.

Ну а кроме развлечений, Зеленский еще и любит вкусно покушать. Так, вчера Владимир был замечен в одном из популярных ресторанов, который славится не только стильным интерьером, но и настоящей одесской кухней.

Стоит отметить, что Зеленскому настолько понравилась атмосфера и угощения, что он с радостью сфотографировался с персоналом ресторана.

Фотографией с президентом Украины и счастливыми работниками поделился в сети владелец заведения и известный ресторатор Савва Липкин.

«Сегодня наш ресторан со своей семьёй посетил Владимир Зеленский. Президент остался в восторге от классической одесской кухни и от душевного дачного гостеприимства. Владимир Александрович, ждём Вас в гости снова!», - написал владелец заведения.