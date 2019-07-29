«Лига смеха» в Одессе: первое появление Зеленского с сыном и внебрачные связи Горбунова



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В Летнем зале «Морвокзала» состоялись съемки «Летнего кубка» и Кубка Чемпионов «Лиги смеха»

На берегу Черного моря прошли записи новых игр в рамках проекта производства студии «Квартал 95» и Drive Production - «Лига смеха». После двухлетнего перерыва «Летний кубок» снова разыграли в Одессе (в прошлом году съемки проходили в Киеве), а также впервые за пять лет существования «Лиги смеха» состоялся Кубок чемпионов. Ведущим обоих проектов стал Евгений Кошевой.

За Летний кубок в этом году боролось пять команд. Наградой, помимо чемпионского титула, был кубок «Жемчужина у моря». Первыми на сцену вышли участники «Стадиона Диброва» и начали выступление с того, что…застрелили своего же тренера Гарика Бирчу, после чего он оказался у ворот Рая. «Это правда ты, Гарик Бирча? А можно селфи? А то мне никто не поверит, что после «Витальки» тебя в рай отправили», - скажет ему «апостол Петр». Команда «Николь Кидман» покажет типичную подростковую комедию, в которой роль сексуального любовника сыграет их тренер Влад Яма. Хореограф появится на сцене в одних шортах, а вместо серф-доски у него будет надувная лодка. Женская сборная «Трио разные и Ведущая» начнут свое выступление с песни, в которой признаются в любви своему тренеру Станиславу Боклану. На мотив хита группы «Время и Стекло» - «Дым» девочки споют: «Стас, Стас, Стас, в профиль и анфас, свежий огурчик, сочный ананас». Сам народный артист появится на сцене в образе капитана дальнего плавания и сразу примется заигрывать к одной из участниц:

Рожала?

Нет.

А хочешь?!

Уже после игры за кулисами Боклан признается, что в реальной жизни девушки редко к нему проявляют знаки внимания. «А если и подходят сфотографироваться или взять автограф, то говорят, что это для их мамы», - улыбается Станислав Владимирович.

Команда «Гостиница 72» построит свое выступление в жанре одесского детектива, в котором Давид Гоцман будет искать в городе Соньку Золотую ручку:

Вы похожи на одну известную аферистку.

Это не я. Никаких газовых контрактов я не заключала.

А вот за команду «Винницкие» сыграет дебютантка телевизионной «Лиги смеха» Наталья Могилевская. В одном из номеров певица вместе с актрисой команды Ириной Сопонару покажет, как можно «пьяненькими» пройти фейс-контроль в клубе. Также участники прямо на сцене посвятят Наталью в тренеры, причем для этого заставят народную артистку прыгать на одной ноге, и подвергнут другим физическим испытаниям. Кроме того, «Винницкие» найдут общее в биографии Могилевской и Порошенко: «Они оба проиграли Зеленскому в финале».

К слову, на игре присутствовал сам Владимир Зеленский, но на сцену не поднимался, а занял место в зале. Зрители встречали его аплодисментами, а президент охотно фотографировался с желающими в зале. Кстати, на «Летнем кубке» Зеленский вместе с женой Еленой впервые появились на публике с сыном Кириллом.

Еще в начале игры Кошевой обратил внимание команд на Зеленского в зале: «Здесь присутствует наш бывший. Поэтому ведите себя вызывающе, чтобы ему было завидно». Судя по реакции президента, игра ему действительно понравилась. Зеленский остался и на запись Кубка чемпионов, который следовал сразу после съемок «Летнего кубка».

В игре Кубок Чемпионов за двойной чемпионский титул боролись одни из самых сильных команд за всю историю проекта. Причем выступали они в своих «золотых составах», то есть с теми же тренерами, с которыми ранее уже побеждали. Так, благодаря своей команде «Загорецька Л.С.» в проект смог вернуться Юрий Горбунов. В рамках выступления участники пытались навязать ему… его же внебрачного сына. «Мы с вами не виделись только два года, а этому мальчику уже лет 12», - недоумевал шоумен.

Елена Кравец снова выступила с двумя командами – «Луганской сборной» и «Отдыхаем вместе». На этот раз актриса представила пародию на Могилевскую, а сами участники объединились в хор президентов. «VIP-Тернопiль» также усилили свое выступление пародиями, в частности на Святослава Вакарчука и Катю Осадчую, а их тренер Сергей Сивохо появился на сцене в вышиванке и теплой казацкой шапке, несмотря на 30-градусную жару. Дальше всех пошла Оля Полякова, которая начала свое выступление с командой «Стояновка» с похода в зрительный зал. Узнать в продавщице с пляжа знаменитую «Королеву ночи» смогли не многие. «А любовь-морковь в моем сердце тает, а бычки по три – дешевле не бывает». – взывала народная любимица к людям. Финальную точку в игре редакторы проекта Андрей Чивурин и Чинсис Мазинов доверили поставить самой малочисленной команде проекта. Марк Куцевалов и «Прозрачный гонщик» вместе со своим тренером Игорем Ласточкиным показали репетицию своего первого похода в кабинет президента.

Кому достались летние награды, зрители узнают уже в новом сезоне. Телевизионные версии двух «Кубков» можно будет увидеть на канале «1+1». А вот лицезреть команды вживую, зрители смогут на записях следующих игр пятого сезона «Лиги смеха», которые пройдут совсем скоро – 6 и 7 сентября в МЦКИ «Октябрьский».