Телеведущий Михаил Присяжнюк выяснит причину гибели семилетнего мальчика



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Михаил Присяжнюк

Ведущий проекта «Один за всех» вместе с экспертами продолжает добиваться правды и помогать украинским семьям

В этот раз ведущий Михаил Присяжнюк с командой профессиональных экспертов попытаются разобраться в истории, которая на минувшей неделе ужаснула всю страну, – в Харьковской области семилетний мальчик умер после удара своего отца.

Трагедия произошла в поселке Шевченково. По предварительным данным, за непослушание отец ударил ребенка по затылку. От силы удара малыш упал и ударился головой о кроватку. После произошедшего у ребенка нарушилась координация движений, ухудшилось общее состояние здоровья, появились головные боли и жалобы. Пять дней мальчик медленно умирал в муках и жутких болях. Но родители вызвали медиков лишь тогда, когда семилетний сын начал задыхаться и потерял сознание. К сожалению, оказалось слишком поздно – медики констатировали смерть.

Вместе с погибшим в квартире проживали его мама, отец и 8-летняя сестра. Отец уже был условно осужден за нанесение телесных повреждений своей дочери ранее – в 2015 году. Вот только мать погибшего считает убийцей не его, а 8-летнюю дочь Галю. Но почему? Все это телезрители узнают в эфире телеканала Стб уже в это воскресенье.