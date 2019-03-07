Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту



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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Член британской королевской семьи признался, что у него проблемы с уходом за волосами дочери.

Принц Уильям сделал довольно откровенное признание о своих парикмахерских навыках. Оказалось, что он не умеет делать прически своей дочери принцессе Шарлотте. Чтобы научиться хоть как-то заплетать волосы он даже смотрел уроки на YouTube, но, похоже, ему не сильно это помогло, и даже самые простые прически ему кажутся до сих пор невероятно трудными, передает Cosmopolitan.

Такое заявление член британской королевской семьи сделал, когда он вместе с супругой Кейт Миддлтон посетил парк в Блэкпуле. Там он общался с местными жителями, и говорил с мужчиной, у которого тоже есть дети. Он признался ему, что не стоит даже пытаться делать дочери хвост.

«Это ночной кошмар», - пошутил принц. Он добавил, что у него есть проблемы и с косичками, которые он тоже пытался заплести принцессе Шарлотте, но результат оказался не лучше, чем с хвостом. Принц отметил, что это, на самом деле, трудно и требует определенных навыков.