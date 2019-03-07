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    Жизнь

    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту

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    Принц Уильям и Кейт Миддлтон - Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям и Кейт Миддлтон

    Член британской королевской семьи признался, что у него проблемы с уходом за волосами дочери.

    Принц Уильям сделал довольно откровенное признание о своих парикмахерских навыках. Оказалось, что он не умеет делать прически своей дочери принцессе Шарлотте. Чтобы научиться хоть как-то заплетать волосы он даже смотрел уроки на YouTube, но, похоже, ему не сильно это помогло, и даже самые простые прически ему кажутся до сих пор невероятно трудными, передает Cosmopolitan.

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    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту
    Принц Уильям признался, что не любит причесывать свою дочь принцессу Шарлотту

    Такое заявление член британской королевской семьи сделал, когда он вместе с супругой Кейт Миддлтон посетил парк в Блэкпуле. Там он общался с местными жителями, и говорил с мужчиной, у которого тоже есть дети. Он признался ему, что не стоит даже пытаться делать дочери хвост.

    «Это ночной кошмар», - пошутил принц. Он добавил, что у него есть проблемы и с косичками, которые он тоже пытался заплести принцессе Шарлотте, но результат оказался не лучше, чем с хвостом. Принц отметил, что это, на самом деле, трудно и требует определенных навыков.

     

    дети Кейт Миддлтон Принц Уильям
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