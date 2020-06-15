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    Жизнь

    Тест на внимательность. В сети пытаются найти кота на фото с книжной полкой

    • Розсилка
    Тест на внимательность. В сети пытаются найти кота на фото с книжной полкой

    Ниже вы найдете картинку со стрелочкой, указывающей в нужную точку, где можно обнаружить котика

    Американская журналистка и редактор новостей Кейт Хайндс опубликовала в своём Твиттере фотографию книжной полки и предложила своим подписчикам найти на ней кота.

    Задача оказалась непростой, но только для тех, у кого дома нет кота — все остальные быстро догадались, где нужно искать, и справились. Даже несмотря на то, что кот виден мягко говоря не полностью.

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    Нашли? Ниже вы найдете картинку со стрелочкой, указывающей в нужную точку, где можно обнаружить котика, но сначала попробуйте сами его вычислить!

    Пока скажем, что у этого поста в Твиттере уже больше 220 тысяч лайков и около 50 тысяч ретвитов.

    Итак, правильный ответ!

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    Было легко? Если да, то, скорее всего, вы отлично знаете повадки котов.

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    кот курьез
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