  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно

    • Розсилка
    Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно

    Фото было опубликовано с подписью: «Да здравствует король Биллизавет!»

    Два политика из двух разных стран, чья деятельность, конечно, пересекалась в определенное время (потому что с Ее Величеством пересекались все ныне живущие правители), однако в последние лет 20 их объединяло не слишком многое.

    Так было до того, как в интернете появился кадр из интервью одного мужчины по имени Джон Венн, который вновь сблизил Билла Клинтона и Елизавету II в новостных заголовках. Причем совершенно того не желая.

    Мировая общественность и не думала, что будет еще когда-то обсуждать их в контексте общей темы, но это свершилось. И политика тут совершенно не при чем.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно
    Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно
    Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно

     «Как этот мужчина умудряется быть похожим на Билла Клинтона и королеву Елизавету одновременно?»

    Фото было опубликовано с подписью: «Да здравствует король Биллизавет!».

    В комментариях люди подкинули еще пару гибридных титулов Ее Величества и Билла Клинтона: «Королева Елизабилл Клинтон II», «Билл Королевтон» и забавно звучащее исключительно в оригинале «Elizabi ll».

    Забавно в этой истории и то, что мужчина оказался тезкой создателя знаменитой диаграммы Венна

    Мы все сталкивались с такими диаграммами, где показаны все варианты пересечений нескольких единиц, связанных с чем угодно.

    В комментариях под фото Джона Венна самым популярным оказался тот, где прозвучала просьба сделать такую диаграмму. Потому что тут как раз и случилось пересечение двух элементов в одном.

    Одно такое совпадение с похожестью мужчины на двух известных личностей одновременно — это еще ничего. Но то, что этого мужчину зовут как создателя схематичной диаграммы, которой можно наглядно показать суть первого совпадения — вот тут уже начинается мистика!

     Читайте также: Что надеть этим летом: Каменских показала, с чем сочетать белые джинсы с высокой талией

     

    знаменитости курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ