Британец прославился тем, что оказался похож на Билла Клинтона и королеву Елизавету II одновременно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото было опубликовано с подписью: «Да здравствует король Биллизавет!»

Два политика из двух разных стран, чья деятельность, конечно, пересекалась в определенное время (потому что с Ее Величеством пересекались все ныне живущие правители), однако в последние лет 20 их объединяло не слишком многое.

Так было до того, как в интернете появился кадр из интервью одного мужчины по имени Джон Венн, который вновь сблизил Билла Клинтона и Елизавету II в новостных заголовках. Причем совершенно того не желая.

Мировая общественность и не думала, что будет еще когда-то обсуждать их в контексте общей темы, но это свершилось. И политика тут совершенно не при чем.

«Как этот мужчина умудряется быть похожим на Билла Клинтона и королеву Елизавету одновременно?»

Фото было опубликовано с подписью: «Да здравствует король Биллизавет!».

В комментариях люди подкинули еще пару гибридных титулов Ее Величества и Билла Клинтона: «Королева Елизабилл Клинтон II», «Билл Королевтон» и забавно звучащее исключительно в оригинале «Elizabi ll».

Забавно в этой истории и то, что мужчина оказался тезкой создателя знаменитой диаграммы Венна

Мы все сталкивались с такими диаграммами, где показаны все варианты пересечений нескольких единиц, связанных с чем угодно.

В комментариях под фото Джона Венна самым популярным оказался тот, где прозвучала просьба сделать такую диаграмму. Потому что тут как раз и случилось пересечение двух элементов в одном.

Одно такое совпадение с похожестью мужчины на двух известных личностей одновременно — это еще ничего. Но то, что этого мужчину зовут как создателя схематичной диаграммы, которой можно наглядно показать суть первого совпадения — вот тут уже начинается мистика!