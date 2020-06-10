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    Жизнь

    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников

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    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников

    Подборка восхитительных хвостатых, истории и фото которых не оставят вас равнодушными

    Если есть в этом мире то, что могло бы спасти людей от хаоса, стресса и негативных мыслей из-за происходящего, так это кошки. По данным CNN, в 2019 году в Сети насчитывалось около 6,5 миллиарда фотографий милых котеек. Уверены, в 2020-м это число лишь выросло.

    Сделали для вас очередную подборку восхитительных хвостатых, истории и фото которых не оставят вас равнодушными.

    «Моя кошка знает: звук будильника говорит о том, что я скоро уйду из дома. Поэтому каждый раз она приходит и ложится мне на грудь, когда он начинает играть. Теперь я завожу два будильника: один из них на 30 минут раньше, чтобы я мог с ней поваляться»

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    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников
    Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников

    «Я спасла маленького уличного котенка, вот как на него отреагировал мой кот», «Это Тигр, ему недавно исполнился 21 год. Нам сказали, что он старейший кот в штате Иллинойс», «Мой отец громче всех кричал, что не будет кормить уличного кота. Недавно он установил ему обогреваемый домик с видеокамерой, чтобы знать, что тот находится в безопасности», - подписывают фото пользователи сети.

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    фотография кот
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