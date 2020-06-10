Фото забавных кошек, которые не оставят равнодушными даже собачников



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Подборка восхитительных хвостатых, истории и фото которых не оставят вас равнодушными

Если есть в этом мире то, что могло бы спасти людей от хаоса, стресса и негативных мыслей из-за происходящего, так это кошки. По данным CNN, в 2019 году в Сети насчитывалось около 6,5 миллиарда фотографий милых котеек. Уверены, в 2020-м это число лишь выросло.

Сделали для вас очередную подборку восхитительных хвостатых, истории и фото которых не оставят вас равнодушными.

«Моя кошка знает: звук будильника говорит о том, что я скоро уйду из дома. Поэтому каждый раз она приходит и ложится мне на грудь, когда он начинает играть. Теперь я завожу два будильника: один из них на 30 минут раньше, чтобы я мог с ней поваляться»

«Я спасла маленького уличного котенка, вот как на него отреагировал мой кот», «Это Тигр, ему недавно исполнился 21 год. Нам сказали, что он старейший кот в штате Иллинойс», «Мой отец громче всех кричал, что не будет кормить уличного кота. Недавно он установил ему обогреваемый домик с видеокамерой, чтобы знать, что тот находится в безопасности», - подписывают фото пользователи сети.