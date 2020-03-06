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    Жизнь

    Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим от торнадо в Нэшвилле

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    &laquo;Мое сердце с теми, кто пострадал от торнадо&raquo;, &ndash; написала в Twitter Тейлор Свифт - Тейлор Свифт пожертвовала $1 миллион пострадавшим от торнадо в Нэшвилле
    «Мое сердце с теми, кто пострадал от торнадо», – написала в Twitter Тейлор Свифт

    Стихийное бедствие обрушилось на штат Теннесси 3 марта и унесло более двух десятков жизней

    Во вторник американский штат Теннесси пострадал от мощного торнадо, который унес жизни 25 человек. Также обрушилось 45 зданий, а пять тысяч домов остались обесточенными. На новости о смертоносном торнадо отреагировала Тейлор Свифт, которая в начале своей карьеры жила в местном городе Нэшвилле, а сейчас имеет недвижимость неподалеку, в Хендерсонвилле.

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    «Нэшвилл – мой дом. Новость о том, что многие жители Мидл Теннесси лишились своих домов, меня совершенно опустошила. Я сделала пожертвование для пострадавших в Мидл Теннесси в Теннессийский фонд экстренного реагирования. Если хотите сделать то же самое – проведите пальцем наверх», – написала Свифт в своем Instagram.

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