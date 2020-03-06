Невеста Павла Розенко поразила фанатов ярким образом
На ней джинсы-«варенки» и красная толстовка. Фото она опубликовала в Instagram
Невеста экс-министра соцполитики Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь показала фото, где она в новом образе.
Она позирует в модных вареных джинсах с высокой талией, белой толстовке с капюшоном и оранжевой косухе. Сложно не заметить, что вещи буквально висят на ней.
Традиционно, в комментариях появились люди, которые начали снова упрекать Елену в излишней худобе и писать, что нужно хорошо кушать. Появились и защитники.
«Ты тот самый вид людей, которые кушают и не толстеют», «Кристина, вы такая красивая! Очень нравятся программы с вами», «какая ты милая, всегда вызываешь улыбку», «Стиляга», - писали в сети.
Отметим, ведущая Елена-Кристина Лебедь стала известна широкой публике после выходы программы «Аферисты», и благодаря роману с экс-министром Павлом Розенко, который два года назад ушел из семьи.
Общение с новой возлюбленной сподвигло чиновника на кардинальные перемены – Павел сел на диету и сбросил несколько килограмм.