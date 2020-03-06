Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в Киеве (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тиль Линдеманн и Светлана Лобода

Музыкант прилетел в украинскую столицу в один день со Светланой Лободой

На своей странице в инстаграме скандальный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн записал сторис, в котором отметился на улице Киева. Кроме того, интернет-пользователи опубликовали на ютубе видео, где видно, как фронтмен групп Rammstein и Lindemann пришел пообедать в кафе «Компот».

Светлана Лобода, кстати, тоже сейчас находится в родном городе. В своих сторис она сняла вечеринку, на которой пожелала Киеву спокойной ночи. Поклонники пары Линдеманна и Лободы тут же соотнесли факт пересечения концертных графиков двух звезд и предположили, что звезды намеренно сделали такое расписание, чтобы увидеться.