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    Шоу-биз

    Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в Киеве (видео)

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    Тиль Линдеманн и Светлана Лобода - Солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна заметили в Киеве (видео)
    Тиль Линдеманн и Светлана Лобода

    Музыкант прилетел в украинскую столицу в один день со Светланой Лободой

    На своей странице в инстаграме скандальный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн записал сторис, в котором отметился на улице Киева. Кроме того, интернет-пользователи опубликовали на ютубе видео, где видно, как фронтмен групп Rammstein и Lindemann пришел пообедать в кафе «Компот».

    Светлана Лобода, кстати, тоже сейчас находится в родном городе. В своих сторис она сняла вечеринку, на которой пожелала Киеву спокойной ночи. Поклонники пары Линдеманна и Лободы тут же соотнесли факт пересечения концертных графиков двух звезд и предположили, что звезды намеренно сделали такое расписание, чтобы увидеться.

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