Тимур Мирошниченко и его супруга похвастались свадебными снимками



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Тимур Мирошниченко и его супруга Инна

Ведущий Тимур Мирошниченко и его возлюбленная Инна уже полтора года женаты, но романтической фотосессией порадовала поклонников только сейчас

На своих страницах в соцсетях Тимур Мирошниченко и его супруга опубликовали романтичные снимки с трогательными постами. Так, Мирошниченко обратился к жене с невероятно теплыми словами любви, назвав ее своей главной мотивацией.

«Уже второй год я живу в полной гармонии и любви. Именно она добавила тех красок, которых не хватало раньше. И это вся палитра цветов! И именно ради ее улыбки и блеска в глазах хочется творить и двигаться вперед! А еще у нас не было свадебной фотосессии. Теперь есть! И можете поздравлять нас со свадьбой - никогда не поздно!», - написал Мирошниченко.

В свою очередь Инна сопроводила снимки следующим текстом:

« Когда ты живешь с идеальным мужчиной, каждый твой день похож на сказку. Ему не нужен повод для волшебства. А мне не нужен повод для улыбки. Он выполняет те мечты, о которых я молчу. С ним легко и спокойно. С ним надежно. И с ним можно утонуть в любви! Я хочу, чтобы так было вечность и еще немножко! Чтобы его глаза отражались в наших детях, а нежность прикосновений обнимала меня каждую ночь. Я хочу и дальше влюбляться с каждым днем все больше! И я выходила бы за него замуж снова и снова», - трогательно написала Инна.