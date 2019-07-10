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    Новая сексуальная звезда украинского тенниса: соблазнительные фото

    • Розсилка
    Новая сексуальная звезда украинского тенниса: соблазнительные фото
    instagram.com/angelina_dimova

    18-летняя украинская теннисистка Ангелина Димова произвела настоящий фурор в Instagram своей внешностью

    В информационном пространстве мало что известно о 18-летней украинской теннисистке Ангелине Димовой, кроме того факта, что юная спортсменка, родившаяся в Одессе, в настоящий момент проживает с родителями в Майами. 

    Девушка занимается теннисом под эгидой ITF Juniors. Красивая спортсменка является активным пользователем соцсетей.

    В детском возрасте Ангелина выиграла ряд городских и региональных теннисных турниров. Продолжила выступление на юниорском уровне, но на этом этапе карьеры познать вкус побед ей так и не удалось.

    Число ее подписчиков в Instagram на днях перевалило за отметку в 100 тысяч, а сама девушка не стесняется выкладывать в социальной сети довольно откровенные для столь юного возраста фотографии.

    18-летняя красавица имеет тягу к красивой жизни: на своей страничке в Instagram она с радостью делится фотографиями с роскошных песочных пляжей Флориды, а также рядом с дорогими автомобилями, с прогулок на вертолетах и яхтах. 

    Ангелина уже несколько лет является ярой фанаткой мадридского Реала. Украинка поддерживала своих любимцев в матче с Манчестер Юнайтед, который состоялся в США 1 августа 2018 года в рамках Международного кубка чемпионов. Именно в том матче голкипер сборной Украины Андрей Лунин дебютировал за Реал. 

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    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova
    instagram.com/angelina_dimova

    Кроме того, Ангелина Димова активно занималась хип-хоп танцами и стала призером чемпионата мира.

     

    Джерело: obozrevatel.com

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