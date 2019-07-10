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    В сети появилось редкое фото младшей из Бекхэмов: маленькая принцесса на съемках с мамой

    • Розсилка
    В сети появилось редкое фото младшей из Бекхэмов: маленькая принцесса на съемках с мамой

    Виктория Бекхэм показала редкий кадр с семилетней дочерью

    Виктория Бекхэм недавно отпраздновала 20-ю годовщину свадьбы со своим мужем – известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. 

    Затем 45-летняя икона стиля представила новую обложку. Она украсила юбилейный выпуск немецкого Vogue. В достаточно пикантной фотосессии она предстала полуобнаженной.

    И вот спустя пару дней очередные новости – вскоре Виктория представит новинку от ее косметического бренда Victoria Beckham Beauty, который запустила еще в феврале.  

    «Скоро, я так взволнована! Узнай первым, зарегистрируйся по ссылке в био. Целую!», – написала Виктория на своей странице в Instagram, добавив короткий ролик, а также массу фото со съемок. 

    В том числе и процесс подготовки кожи с патчами из собственной линии.

    К слову, Виктория рассказала, что давно и упорно трудилась над новыми продуктами вместе со специалистами из Estée Lauder. Оказывается, к работе над своей косметической линией Виктория подключила Сару Креал. 

    Но самое милое фото, собравшее максимум комментариев, она добавила в конце. К знаменитой маме на съемках присоединилась малышка Харпер. Младшая из детей Виктории и Дэвида однозначно любимица всей семьи. 

    Девочку обожают как родители, так и старшие братья. С помощью фоторедактора Виктория надела Харпер ярко-розовую корону. 

    «Сегодня у меня был маленький гость на съемочной площадке! Съемка #VictoriaBeckhamBeauty с мамой. Поцелуи от Харпер Севен!», – написала любящая мама под трогательным снимком. 

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    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham
    instagram.com/victoriabeckham

    Пользователи сети тут же засыпали звездную маму и ее дочь восхищенными комментариями, отметив, что малышка, как и Виктория, выглядят просто отлично. 

    Джерело: rbc.ua

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