В сети появилось редкое фото младшей из Бекхэмов: маленькая принцесса на съемках с мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виктория Бекхэм показала редкий кадр с семилетней дочерью

Виктория Бекхэм недавно отпраздновала 20-ю годовщину свадьбы со своим мужем – известным футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Затем 45-летняя икона стиля представила новую обложку. Она украсила юбилейный выпуск немецкого Vogue. В достаточно пикантной фотосессии она предстала полуобнаженной.

И вот спустя пару дней очередные новости – вскоре Виктория представит новинку от ее косметического бренда Victoria Beckham Beauty, который запустила еще в феврале.

«Скоро, я так взволнована! Узнай первым, зарегистрируйся по ссылке в био. Целую!», – написала Виктория на своей странице в Instagram, добавив короткий ролик, а также массу фото со съемок.

В том числе и процесс подготовки кожи с патчами из собственной линии.

К слову, Виктория рассказала, что давно и упорно трудилась над новыми продуктами вместе со специалистами из Estée Lauder. Оказывается, к работе над своей косметической линией Виктория подключила Сару Креал.

Но самое милое фото, собравшее максимум комментариев, она добавила в конце. К знаменитой маме на съемках присоединилась малышка Харпер. Младшая из детей Виктории и Дэвида однозначно любимица всей семьи.

Девочку обожают как родители, так и старшие братья. С помощью фоторедактора Виктория надела Харпер ярко-розовую корону.

«Сегодня у меня был маленький гость на съемочной площадке! Съемка #VictoriaBeckhamBeauty с мамой. Поцелуи от Харпер Севен!», – написала любящая мама под трогательным снимком.

Пользователи сети тут же засыпали звездную маму и ее дочь восхищенными комментариями, отметив, что малышка, как и Виктория, выглядят просто отлично.

Джерело: rbc.ua