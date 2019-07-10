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    Шоу-биз

    «Теперь понятно, в кого Лобода такая красавица». Скандальная артистка показала фото своего отца

    • Розсилка
    «Теперь понятно, в кого Лобода такая красавица». Скандальная артистка показала фото своего отца
    instagram.com/lobodaofficial

    Выступающая в России Лобода поздравила папу с днем рождения

    Скандальная исполнительница Светлана Лобода решила познакомить поклонников со своим отцом. Певица обнародовала совместное фото с родителем и поздравила его с днем рождения

    Лобода не часто делится подробностями личной жизни, но в день рождения родного человека решила поделиться семейным фото. Исполнительница обнародовала снимок, на котором запечатлена в компании отца – Сергея Васильевича.

    «Папулечка, сил тебе, здоровья с Днем Твоего Рождения Я люблю тебя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – «Главком»), - написала экс-солистка поп-группы «ВИА Гра».

    На фото Светлана в черном платье в белый горошек и черном пиджаке обняла папу за плечи. Отец и дочь, улыбаясь, смотрят в камеру, демонстрируя теплые отношения.  

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    Поклонники пришли в восторг от такой публикации звезды. Они принялись писать слова поздравлений Сергею Васильевичу и благодарить Светлану, что они смогли увидеть, как выглядит ее папа.

    «Поздравляю!!! Счастья!!», «Света, как вы похожи, С Днем рождения папу, долгих лет жизни ему!», «С Днем Рождения Вашего Папу-важного и родного мужчину здоровья и еще раз здоровья!», «Как же вы похожи с Днем Рождения», «Всего самого наилучшего Вашему папе!», «Крепкого здоровья и долгих лет жизни!!! И спасибо ему, что создал такое чудо, Тебя!», - пишут фолловеры.

    Поклонники также заметили сходство исполнительницы с папой. Они пишут, что теперь понятно, в кого Светлана такая красавица.

    Напомним, что Лобода родилась в столице Украины в семье Натальи Васильевны и Сергея Васильевича. Мама артистки работает специалистом по энергосбережению, а отец возглавляет перронную службу на авиазаводе.

    Джерело: joinfo.ua

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