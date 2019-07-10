«Теперь понятно, в кого Лобода такая красавица». Скандальная артистка показала фото своего отца



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instagram.com/lobodaofficial

Выступающая в России Лобода поздравила папу с днем рождения

Скандальная исполнительница Светлана Лобода решила познакомить поклонников со своим отцом. Певица обнародовала совместное фото с родителем и поздравила его с днем рождения

Лобода не часто делится подробностями личной жизни, но в день рождения родного человека решила поделиться семейным фото. Исполнительница обнародовала снимок, на котором запечатлена в компании отца – Сергея Васильевича.

«Папулечка, сил тебе, здоровья с Днем Твоего Рождения Я люблю тебя» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – «Главком»), - написала экс-солистка поп-группы «ВИА Гра».

На фото Светлана в черном платье в белый горошек и черном пиджаке обняла папу за плечи. Отец и дочь, улыбаясь, смотрят в камеру, демонстрируя теплые отношения.

instagram.com/lobodaofficial

Поклонники пришли в восторг от такой публикации звезды. Они принялись писать слова поздравлений Сергею Васильевичу и благодарить Светлану, что они смогли увидеть, как выглядит ее папа.

«Поздравляю!!! Счастья!!», «Света, как вы похожи, С Днем рождения папу, долгих лет жизни ему!», «С Днем Рождения Вашего Папу-важного и родного мужчину здоровья и еще раз здоровья!», «Как же вы похожи с Днем Рождения», «Всего самого наилучшего Вашему папе!», «Крепкого здоровья и долгих лет жизни!!! И спасибо ему, что создал такое чудо, Тебя!», - пишут фолловеры.

Поклонники также заметили сходство исполнительницы с папой. Они пишут, что теперь понятно, в кого Светлана такая красавица.

Напомним, что Лобода родилась в столице Украины в семье Натальи Васильевны и Сергея Васильевича. Мама артистки работает специалистом по энергосбережению, а отец возглавляет перронную службу на авиазаводе.

Джерело: joinfo.ua