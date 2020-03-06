Tinder начал предупреждать любителей онлайн-знакомств об опасности коронавируса



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В приложении появилось всплывающее окно об опасности коронавируса, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров

Желающим найти себе партнера через интернет Tinder показывает сообщение о том, что безопасность важнее свиданий

Приложение для онлайн-знакомств Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавируса. Как пишет Business Insider, теперь желающим найти себе партнера через интернет показывают сообщение о том, что безопасность важнее свиданий.

Пользователи Tinder обратили внимание на то, что в приложении появилось всплывающее окно, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров.

«Мы хотим, чтобы вы продолжали развлекаться, но сейчас важнее защитить себя от коронавируса», - говорится в сообщении Tinder.

В тексте также содержатся советы по профилактике заражения. Любителям онлайн-знакомств рекомендуют часто мыть руки, иметь при себе дезинфицирующий гель для рук, не трогать лицо, а также стараться соблюдать дистанцию в общественных местах.

Тем, кто желает узнать о профилактике больше, Tinder рекомендует перейти по ссылке на сайт Всемирной организации здравоохранения.