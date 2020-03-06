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    Жизнь

    Tinder начал предупреждать любителей онлайн-знакомств об опасности коронавируса

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    <p>В приложении появилось всплывающее окно об опасности коронавируса, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров</p> <div></div> - Tinder начал предупреждать любителей онлайн-знакомств об опасности коронавируса

    В приложении появилось всплывающее окно об опасности коронавируса, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров

    Желающим найти себе партнера через интернет Tinder показывает сообщение о том, что безопасность важнее свиданий

    Приложение для онлайн-знакомств Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавируса. Как пишет Business Insider, теперь желающим найти себе партнера через интернет показывают сообщение о том, что безопасность важнее свиданий.

    Пользователи Tinder обратили внимание на то, что в приложении появилось всплывающее окно, которое возникает при просмотре профиля потенциальных партнеров.

    «Мы хотим, чтобы вы продолжали развлекаться, но сейчас важнее защитить себя от коронавируса», - говорится в сообщении Tinder.

    В тексте также содержатся советы по профилактике заражения. Любителям онлайн-знакомств рекомендуют часто мыть руки, иметь при себе дезинфицирующий гель для рук, не трогать лицо, а также стараться соблюдать дистанцию в общественных местах.

    Тем, кто желает узнать о профилактике больше, Tinder рекомендует перейти по ссылке на сайт Всемирной организации здравоохранения.

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