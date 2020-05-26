Том Хэнкс придумал свою версию диплома для выпускников 2020 года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудский актер Том Хэнкс

Его можно распечатать и говорить всем, что это от Тома Хэнкса

Том Хэнкс поздравил в соцсетях всех выпускников 2020 года, оставшихся из-за текущей ситуации без праздника. Специально для них актер опубликовал свою версию диплома об окончании школы.

В документе написано, что владелец этого диплома - счастливчик, раз смог окончить школу несмотря на кризис.

«Вы показали свою честь, усердие, сообразительность и социальную ответственность», - указано в дипломе, подписанном самим Хэнксом, а также Альбертом Эйнштейном.

Актер предложил распечатать его и поставить в рамочку, а после говорить всем, что это от Тома Хэнкса.

Кроме того, актер опубликовал архивную фотографию 1974 года, тогда он сам был выпускником и оканчивал Skyline High School в Окленде, штат Калифорния.