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    Жизнь

    Том Хэнкс придумал свою версию диплома для выпускников 2020 года

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    Голливудский актер&nbsp;Том Хэнкс - Том Хэнкс придумал свою версию диплома для выпускников 2020 года
    Голливудский актер Том Хэнкс

    Его можно распечатать и говорить всем, что это от Тома Хэнкса

    Том Хэнкс поздравил в соцсетях всех выпускников 2020 года, оставшихся из-за текущей ситуации без праздника. Специально для них актер опубликовал свою версию диплома об окончании школы.

    В документе написано, что владелец этого диплома - счастливчик, раз смог окончить школу несмотря на кризис.

    «Вы показали свою честь, усердие, сообразительность и социальную ответственность», - указано в дипломе, подписанном самим Хэнксом, а также Альбертом Эйнштейном.

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    Том Хэнкс придумал свою версию диплома для выпускников 2020 года
    Том Хэнкс придумал свою версию диплома для выпускников 2020 года

    Актер предложил распечатать его и поставить в рамочку, а после говорить всем, что это от Тома Хэнкса.

    Кроме того, актер опубликовал архивную фотографию 1974 года, тогда он сам был выпускником и оканчивал Skyline High School в Окленде, штат Калифорния.

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