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    Шоу-биз

    Фото Леди Гаги в обнажающем тело топе озадачило ее подписчиков

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    Популярная американская певица и актриса Леди Гага - Фото Леди Гаги в обнажающем тело топе озадачило ее подписчиков
    Популярная американская певица и актриса Леди Гага
    Фото: @ladygaga

    34-летняя певица попозировала в розовом парике

    Популярная американская певица и актриса Леди Гага опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в откровенной одежде. Селфи появилось в ее Instagram-аккаунте.

    34-летняя певица попозировала в розовом парике и черном топе, украшенном цепью и частично обнажающем ее тело. В описании поста она привела строчку из песни Rain On Me, которая входит в ее новый альбом Chromatica.

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    instagram.com/ladygaga/

    Подписчиков обрадовала публикация знаменитости и они похвалили ее внешний вид в комментариях. «Прекрасно выглядишь, розовый цвет тебе к лицу», «Слишком горячая!», «Ты очень необычная и как всегда вдохновляешь», «Мне нравится каждая деталь этого фото», — писали они в комментариях под снимком, который набрал почти два миллиона лайков.

    В апреле Леди Гага приняла участие в фотосессии для журнала Instyle, во время которой она позировала в пиджаке на голое тело. На размещенном кадре она стояла на улице, держа руки на поясе, в черном платье длины макси и удлиненном пиджаке того же цвета. Образ певицы дополнили прозрачная маска для лица и плетеный ободок.

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